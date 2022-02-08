Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов, Устюгов, Терентьев, Мальцев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино выступят в коньковом спринте

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Олимпиада-2022 спринт Пол Гульберг сборная Франции Сергей Устюгов Артем Мальцев Федерико Пеллегрино Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбель Оскар Свенссон Рено Же Александр Большунов Ришар Жув Люка Шанава Лаури Вуоринен Александр Терентьев Эрик Валнес Йони Мяки Маркус Грате Лыжи

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет мужская спринтерская гонка свободным стилем. За Россию выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев. 

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:50, финала – в 15:00 по московскому времени, прямая трансляция (с 1/4 финала) – Первый канал.

Старт-лист

4. Маркус Грате (Швеция)

10. Ришар Жув (Франция)

12. Федерико Пеллегрино (Италия)

14. Александр Терентьев (Россия)

16. Люка Шанава (Франция)

18. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

20. Александр Большунов (Россия)

22. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

24. Эрик Валнес (Норвегия)

26. Пол Гульберг (Норвегия)

28. Сергей Устюгов (Россия)

30. Лаури Вуоринен (Финляндия)

34. Рено Же (Франция)

35. Артем Мальцев (Россия)

37. Оскар Свенссон (Швеция)

44. Йони Мяки (Финляндия)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные