Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Большунов, Устюгов, Терентьев, Мальцев, Клэбо, Валнес, Пеллегрино выступят в коньковом спринте

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет мужская спринтерская гонка свободным стилем. За Россию выступят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артем Мальцев.

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:50, финала – в 15:00 по московскому времени, прямая трансляция (с 1/4 финала) – Первый канал.

Старт-лист

4. Маркус Грате (Швеция)

10. Ришар Жув (Франция)

12. Федерико Пеллегрино (Италия)

14. (Россия)

16. Люка Шанава (Франция)

18. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

20. (Россия)

22. (Норвегия)

24. Эрик Валнес (Норвегия)

26. Пол Гульберг (Норвегия)

28. (Россия)

30. Лаури Вуоринен (Финляндия)

34. Рено Же (Франция)

35. Артем Мальцев (Россия)

37. Оскар Свенссон (Швеция)

44. Йони Мяки (Финляндия)