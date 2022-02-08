Сергей Устюгов: «Начинаю задумываться о завершении карьеры. Еще один олимпийский цикл не выдержу»

Российский лыжник сообщил, что точно не собирается выступать до Олимпиады-2026 в Италии.

– Я не намекаю на завершение карьеры, но начинаю об этом задумываться. Если посмотреть на состав сборной, то здесь я самый старый. На одной я был самый молодой, зеленый, неопытный. Сейчас я вроде опытный, но самый старый.

Последние 4 года, когда меня не допустили до Олимпиады, я жил этой Олимпиадой. Я мечтал о личной медали. Да, Олимпийские игры уже не манят, но от медали-то я не откажусь. Раз я приехал сюда – хотел бороться, но не получилось.

– Есть ощущение, что у вас последние годы пессимистическое настроение, говорите про старость.

– Дело не в этом. Когда я начинал спортивный путь, мне говорили: ты молодой, у тебя все впереди, подожди… Да нормально все. У меня в душе кошки скребут, я хочу просто позвонить домой, поболтать и посмотреть на семью.

– Еще один олимпийский цикл точно нет?

– (Мотает головой) Я не выдержу. Мое тело не выдерживает нагрузки. Последний месяц для меня был очень тяжелый. И спасибо всем докторам, массажистам, кто работает со мной. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши.

Я не буду вам многого рассказывать. Пусть это останется сюрпризом, и потом, может быть, в конце сезона что-нибудь выдам, – рассказал Устюгов.