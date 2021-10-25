«Барса» уволила Кумана, фиаско «Баварии» и «Краснодара», два золота Дины Авериной, 738-я шайба Овечкина, каминг-аут в футболе и другие новости утра

1. «Барселона» наконец-то уволила Роналда Кумана с поста главного тренера. Ему на смену хотят пригласить легенду клуба Хави.

2. В Бетсити Кубке России завершился элитный раунд. Групповой этап не прошли 7 из 11 клубов РПЛ: особенно ярко вылетел из турнира «Краснодар», проигравший «Кубани» в дерби – 0:3. В 1/8 финала пробились: ЦСКА, «Динамо» Москва, «Чайка», «Нижний Новгород», КАМАЗ, «Енисей», «Ротор», «Алания», «Арсенал», «Кубань» и «Балтика». Жеребьевка – утром в четверг.

3. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Детройту», «Вегас» победил «Даллас», «Флорида» обыграла «Бостон». Остальные результаты – здесь.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил «Детройту» 738-й гол в НХЛ, став еще на шаг ближе к четвертому месту среди лучших снайперов в истории лиги. До Бретта Халла – 3 шайбы.

4. «Манчестер Сити» уступил «Вест Хэму» по пенальти в 4-м раунде Кубка английской лиги и выбыл из турнира, который выигрывал 4 раза подряд. «Ливерпуль» прошел «Престон» и продлил серию без поражений до 23 матчей.

5. В 11-м туре Ла Лиги «Барселона» в гостях уступила «Райо Вальекано» (0:1) – судьбу матча и Кумана решил гол Фалькао. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0), «Севилья» – с «Мальоркой» (1:1).

6. Дина Аверина выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем, Арина Аверина с потерей – 6-я. Потом Дина взяла золото в упражнении с мячом, у Арины – серебро. Дина стала 15-кратной чемпионкой мира, больше золота ЧМ только у Евгении Канаевой – 17.

7. В 10-м туре Серии А «Аталанта» на выезде справилась с «Сампдорией» (3:1) – Алексей Миранчук отдал голевой пас! «Интер» победил «Эмполи» (2:0), «Рома» – «Кальяри» (2:1), «Лацио» был сильнее «Фиорентины» (1:0) Александра Кокорина, который снова оказался вне игры. А «Ювентус» дома внезапно проиграл «Сассуоло» (1:2).

8. Австралийский футболист клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло сделал каминг-аут. Это единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов.

9. «МЮ» дал Сульшеру три матча на исправление ситуации – речь идет об играх с «Тоттенхэмом» (30 октября), «Аталантой» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября). Три игры в АПЛ пропустит Поль Погба – его дисквалифицировали по итогам матча с «Ливерпулем» (0:5).

10. УНИКС расправился с «Басконией» (83:69) в Евролиге, «Зенит» проиграл «Реалу» (68:75), а ЦСКА – «Виллербану» (68:70).

11. «Боруссия» Менхенгладбах вынесла «Баварию» во втором раунде Кубка Германии – 5:0, Эмболо и Бенсебайни забили по 2 гола. «Байер» Андрея Лунева вылетел от «Карлсруэ».

12. Сообщили, что российская фигуристка Александра Трусова выступала на победном для себя этапе Гран-при Skate America с переломом стопы. Татьяна Тарасова в это не верит: «Это все вранье и идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лутц». Потом появилась немного другая информация: Трусова выступала со стрессовым переломом одной из костей стопы.

13. Россия займет второе место в медальном зачете Олимпиады-2022, завоевав рекордное для себя количество наград. Это прогноз Gracenote. Кстати, организаторы Олимпиады-2022 в Пекине будут дисквалифицировать спортсменов за нарушение антиковидных мер.

14. В КХЛ состоялся один матч – рижское «Динамо» проиграло СКА (4:5 Б) в серии буллитов, отыгравшись по ходу игры со счета 1:4.

15. Руководство антидопингового агентства Украины ушло в отставку из-за нарушений, выявленных WADA. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований.

16. В Италии расследуют 62 трансфера из-за возможного завышения цены игроков. 42 перехода касаются «Юве». Опять?!

17. НБА. «Бруклин» уступил «Майами», трипл-дабл Уэстбрука не спас «Лейкерс» в игре с «Оклахомой» и другие результаты.

18. Макдэвид зарабатывает больше всех в НХЛ (16,4 млн долларов), Панарин – 6-й (11,2), Кучеров – 9-й (10,3), Бобровский – 10-й (10,1). Овечкин не вошел в топ-10 от Forbes.

19. Люка Эрнандес избежал тюрьмы из-за дела о нападении на жену. Защитнику «Баварии» и сборной Франции назначили испытательный срок 4 года и штраф 96 тысяч евро.

20. «Спартак» продлил контракт с Умяровым до 2026 года. Клуб согласовал трансфер хавбека Хлусевича с «Арсеналом» и заплатит за игрока 3 млн евро. В таком случае соглашение с многострадальным Рассказовым не продлят.

21. Московский «Локомотив» в третий раз стал победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу. В финале турнира в Москвы была обыграна португальская «Брага» (6:4).

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