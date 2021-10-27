НХЛ. «Вашингтон» примет «Детройт», «Даллас» играет с «Вегасом», «Флорида» против «Бостона»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон» встретится с «Детройтом», «Бостон» в гостях у «Флориды», «Даллас» принимает «Вегас».

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Флорида – Бостон
Дата проведения
28 октября, 02.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Детройт
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Торонто
Дата проведения
28 октября, 02.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Вегас
Дата проведения
28 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Филадельфия
Дата проведения
28 октября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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