НХЛ. «Вашингтон» примет «Детройт», «Даллас» играет с «Вегасом», «Флорида» против «Бостона»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон» встретится с «Детройтом», «Бостон» в гостях у «Флориды», «Даллас» принимает «Вегас».
25 лучших игроков НХЛ по версии Sports.ru: в топ-5 трое наших!
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «BB&T Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «United Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.