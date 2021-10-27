НХЛ. «Вашингтон» примет «Детройт», «Даллас» играет с «Вегасом», «Флорида» против «Бостона»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

встретится с , в гостях у , принимает .

25 лучших игроков НХЛ по версии Sports.ru: в топ-5 трое наших!

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ