«Спартак» заплатит за Хлусевича 3 млн евро («СЭ»)

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Стали известны финансовые детали возможного перехода полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича в «Спартак».

Ранее появилась информация, что клубы согласовали трансфер хавбека, который присоединится к красно-белым, если успешно пройдет медосмотр.

По данным «Спорт-Экспресса», переход 20-летнего футболиста обойдется «Спартаку» в три миллиона евро.

Летом на игрока претендовал ЦСКА. Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).

Статистику хавбека вы найдете здесь.

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