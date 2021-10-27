«Спартак» заплатит за Хлусевича 3 млн евро («СЭ»)

Стали известны финансовые детали возможного перехода полузащитника тульского «Арсенала» Даниила Хлусевича в «Спартак».
Ранее появилась информация, что клубы согласовали трансфер хавбека, который присоединится к красно-белым, если успешно пройдет медосмотр.
По данным «Спорт-Экспресса», переход 20-летнего футболиста обойдется «Спартаку» в три миллиона евро.
Летом на игрока претендовал ЦСКА. Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).
Статистику хавбека вы найдете здесь.