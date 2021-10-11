Австралийский футболист сделал каминг-аут. Это единственный открытый гей среди игроков высших дивизионов

Теги высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед Sports.ru ЛГБТ Джошуа Кавалло Футбол

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло сообщил, что он гей.

«С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим больше шести лет, и я рад, что могу положить этому конец.

В детстве мне всегда приходилось скрывать это, потому что я стыдился. Стыдился, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Не будучи открытым футболистом-геем, мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста.

Я знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что каждый заслуживает права быть самим собой.

Удивительно осознавать, что в настоящее время нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, в ближайшем будущем это изменится. Я хочу, чтобы другие игроки в схожей ситуации почувствовали, что они не одиноки», – написал 21-летний австралиец в твиттере.

Sky Sports также отмечает, что Кавалло – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.

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