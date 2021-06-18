Евролига. УНИКС – «Баскония», ЦСКА сыграет с «Виллербаном», «Зенит» встретится с «Реалом»

В среду, 27 октября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоится 4 матча.

УНИКС примет «Басконию». Московский ЦСКА на выезде сыграет с «Виллербаном». Зенит» на своей площадке встретится с «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 6-0, Милан Италия – 5-1, Реал Испания – 4-1, ЦСКА Россия – 4-1, Олимпиакос Греция – 4-2, Маккаби Плейтика Израиль – 4-2, Виллербан Франция – 3-2, Баскония Испания – 3-2, Зенит Россия – 3-2, Монако Монако – 3-3, Фенербахче Турция – 2-4, Альба Германия – 2-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Бавария Германия – 2-4, Анадолу Эфес Турция – 1-4, Панатинаикос Греция – 1-4, УНИКС Россия – 1-4, Жальгирис Литва – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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