Дзюбу не позвали в сборную, «Локо» – 4-й в РПЛ, Сульшера могут заменить на Конте, Кумана пока не уволят, фигуристы получили визы в Канаду и другие новости

1. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на игры с Хорватией и Кипром, Глушаков, Сергеев, Марадишвили, Мостовой – в списке. Сергеев, Хайкин, Круговой, Марадишвили, Ежов, Черников, Лантратов впервые оказались в этом списке, всего в расширенном составе 41 футболист. Валерий Карпин сообщил, что не общался с Дзюбой о невызове в сборную: «Это решение тренерского штаба».

2. «Локомотив» впервые выиграл при новом тренере Маркусе Гиздоле, взяв верх над «Сочи» (2:1). Благодаря этому результату «Локо» прервал серию из 7 матчей без побед и поднялся на 4-е место в РПЛ. «Зенит» лидирует с отрывом в 3 очка, «Спартак» – 7-й с 17 очками.

Гильерме вышел на 3-е место по числу матчей за «Локо», опередив Овчинникова. Больше только у Маминова и Лоськова.

3. Олег Знарок и Сергей Зубов войдут в штаб молодежной сборной России на МЧМ-2022 и Кубок «Карьялы».

4. «Химки» уволили тренера Игоря Черевченко. Команда идет на 14-м месте в РПЛ.

5. 5 фанатов «Спартака» привлечены к административной ответственности после игры с «Зенитом» в Петербурге. Трем из них на год запрещено посещать спортивные мероприятия. Ранее фанаты московского клуба заявили об избиении пятерых болельщиков сотрудниками полиции.

6. Роналда Кумана не уволят из-за поражения от «Реала». Будущее тренера «Барсы» зависит от матчей с «Райо», «Алавесом» и «Динамо» Киев.

7. «Авангард» уступил СКА (1:5) в КХЛ. Кузьменко сделал 2+1, у новичка Лехтонена – 1+2.

8. Пишут, что «МЮ» может уволить тренера Оле-Гуннара Сульшера до матча с «Тоттенхэмом». Основной претендент на смену норвежцу, по-видимому, Антонио Конте.

9. Российские фигуристы Камила Валиева, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Макар Игнатов и Евгений Семененко получили визы для участия в Гран-при Канады.

10. НХЛ. Дубль Овечкина (736-й и 737-й голы в лиге) помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» (7:5), дубль Тарасенко принес «Сент-Луису» победу над «Лос-Анджелесом» (3:0), «Тампа» опять проиграла – на этот раз «Баффало» (1:5). Все результаты дня – здесь.

Овечкин, кстати, привычно стал лидером снайперской гонки с 7 голами в 6 матчах, да и в бомбардирской отстает от Макдэвида всего на 1 очко.

11. Стали известны примерные зарплатные бюджеты клубов КХЛ. На Западе ЦСКА и «Локо» тратят по 900 млн рублей на зарплаты, СКА – 880, все клубы конференции – 6,95 млрд. На Востоке «Салават» и «Авангард» тратят по 900 млн, «Магнитка» – 820, а все клубы конференции – 7,445 млрд.

12. Лионель Месси лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Левандовски – 2-й, Бензема – 5-й, Роналду – 9-й.

13. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд из-за травмы бедра может не выйти на поле до конца года.

14. Участники Олимпиады-2022 в Пекине смогут перемещаться только между объектами, связанными с Играми.

15. НБА. 41 очко Тейтума помогло «Бостону» дожать «Шарлотт» в овертайме, «Бруклин» обыграл «Вашингтон» и другие результаты.

16. «Зенит» выпустил в продажу футболки «7:1» после победы над «Спартаком» и распродал первый тираж за пару часов.

Цитаты дня.

«Создайте новый клуб «Спортак». Титов показал обращение к ветеранам «Спартака» после 1:7

Анри о «ПСЖ»: «Месси отрезан от команды и не так часто получает мяч. Лео мало участвует в атаках»

Быстров о Витории после 1:7 от «Зенита»: «Любому русскому тренеру дали бы пинок после такого. Иностранцы приезжают защищенными»

Шмурнов о Максименко: «Вообще не вратарь. Вдесятером «Спартаку» трудно»

Малафеев о работе доверенным лицом Путина: «Я показал свою позицию. Я за стабильность»

Твиттер Vizit – «Спартаку»: «Напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам как никому сейчас нужна нормальная защита»