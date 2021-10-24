НБА. «Бруклин» играет с «Майами», «Портленд» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

В среду, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.
«Бруклин» Дюрэнта и Хардена сыграет на своей арене с «Майами» Батлера. «Портленд» встретится дома с «Мемфисом».
«Лейкерс» сразятся на выезде с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 28 октября, 02.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 28 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 28 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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