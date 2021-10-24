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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» играет с «Майами», «Портленд» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

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    В среду, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

    «Бруклин» Дюрэнта и Хардена сыграет на своей арене с «Майами» Батлера. «Портленд» встретится дома с «Мемфисом».

    «Лейкерс» сразятся на выезде с «Оклахомой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Шарлотт
    Дата проведения
    28 октября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Майами
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Вашингтон
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Торонто – Индиана
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Атланта
    Дата проведения
    28 октября, 02.30, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Миннесота
    Дата проведения
    28 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Лейкерс
    Дата проведения
    28 октября, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Мемфис
    Дата проведения
    28 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Сакраменто
    Дата проведения
    28 октября, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Кливленд
    Дата проведения
    28 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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