НБА. «Бруклин» играет с «Майами», «Портленд» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

В среду, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

Дюрэнта и Хардена сыграет на своей арене с Батлера. встретится дома с .

сразятся на выезде с «Оклахомой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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