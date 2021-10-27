Макдэвид больше всех зарабатывает в НХЛ, Панарин – 6-й, Кучеров – 9-й, Бобровский – 10-й (Forbes)

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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ.

В списке учитываются суммы с учетом рекламных контрактов и заработков вне льда.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 16,4 миллиона долларов

2. Остон Мэттьюс («Торонто») – 12,2

3. Эрик Карлссон («Сан-Хосе») - 12,1

4. Кэри Прайс («Монреаль») - 11,8

5. Митч Марнер («Торонто») – 11,6

6. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 11,2

7. Тайлер Сегин («Даллас») – 11

8. Сидни Кросби («Питтсбург») - 10,5

9. Никита Кучеров («Тампа») -10,3

10. Сергей Бобровский («Флорида») – 10,1

В десятку не попал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Отсутствие Овечкина в списке объясняется соглашением, в рамках которого НХЛ обеспечивает распределение выручки в равных долях между игроками и владельцами команд,

Лига удерживает часть денег, предназначающихся игрокам, до момента, пока не подсчитает прибыль к концу сезона. Затем эти средства передаются хоккеистам или владельцам в зависимости от заработанной суммы.

Зная, что доля удерживаемых средств снизится до 10% в сезоне-2022/23 и до 6% к сезону-2025/26, многие игроки согласились получить меньше денег в этом сезоне, но больше потом.

Овечкин в июле подписал пятилетний контракт на сумму 47,5 млн долларов с «Вашингтоном», в рамках которого получит только 5 млн долларов в сезоне-2021/22, но по 9 млн долларов или более в каждый из последующих четырех лет», – сообщается в тексте Forbes.

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