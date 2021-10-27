Макдэвид больше всех зарабатывает в НХЛ, Панарин – 6-й, Кучеров – 9-й, Бобровский – 10-й (Forbes)

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов .

В списке учитываются суммы с учетом рекламных контрактов и заработков вне льда.

1. ( ) – 16,4 миллиона долларов

2. («Торонто») – 12,2

3. ( ) - 12,1

4. ( ) - 11,8

5. ( ) – 11,6

6. ( ) – 11,2

7. ( ) – 11

8. ( ) - 10,5

9. ( ) -10,3

10. ( ) – 10,1

В десятку не попал капитан .

«Отсутствие Овечкина в списке объясняется соглашением, в рамках которого НХЛ обеспечивает распределение выручки в равных долях между игроками и владельцами команд,

Лига удерживает часть денег, предназначающихся игрокам, до момента, пока не подсчитает прибыль к концу сезона. Затем эти средства передаются хоккеистам или владельцам в зависимости от заработанной суммы.

Зная, что доля удерживаемых средств снизится до 10% в сезоне-2022/23 и до 6% к сезону-2025/26, многие игроки согласились получить меньше денег в этом сезоне, но больше потом.

Овечкин в июле подписал пятилетний контракт на сумму 47,5 млн долларов с «Вашингтоном», в рамках которого получит только 5 млн долларов в сезоне-2021/22, но по 9 млн долларов или более в каждый из последующих четырех лет», – сообщается в тексте Forbes.