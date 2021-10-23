Яна Батыршина о мужской художественной гимнастике: «Про испанское направление теплых слов сказать не могу. Меня выворачивает наружу, когда это вижу»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала об отношении к мужским соревнованиям в своем виде спорта.

«В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Все по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира.

Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира – Александр Буклов. А вот про испанское направление теплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу. Меня все ругают, что я нетолерантна, но не могу на это смотреть.

Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы... Мне становится плохо. Знаю, что в России развивается японское направление. Это правильно, ничего плохого в этом не вижу. Только не испанское. Пожалуйста», – сказала Батыршина.

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