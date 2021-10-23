Яна Батыршина о мужской художественной гимнастике: «Про испанское направление теплых слов сказать не могу. Меня выворачивает наружу, когда это вижу»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Яна Батыршина Александр Буклов Гимнастика

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала об отношении к мужским соревнованиям в своем виде спорта.

«В мужской художественной гимнастике есть два направления: японское и испанское. Японское застала даже я. Оно больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи, булавы, они выступают в трико. Все по-мужски, по-силовому, по-настоящему. По этой дисциплине проводятся чемпионаты мира.

Да, законодателями мод являются японцы, но и у нас есть свой чемпион мира – Александр Буклов. А вот про испанское направление теплых слов сказать не могу. Честно, меня выворачивает наружу, когда я это вижу. Меня все ругают, что я нетолерантна, но не могу на это смотреть.

Когда мужчины выходят все в стразах, в женских облегающих костюмах, делают женские элементы... Мне становится плохо. Знаю, что в России развивается японское направление. Это правильно, ничего плохого в этом не вижу. Только не испанское. Пожалуйста», – сказала Батыршина.

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