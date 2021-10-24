Погба пропустит 3 матча АПЛ из-за удаления с «Ливерпулем». Он не сыграет с «Тоттенхэмом», «Ман Сити» и «Уотфордом»

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дисквалифицирован на 3 матча АПЛ за удаление в игре против «Ливерпуля» (0:5).

Француз не сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Уотфордом», сообщается на сайте «Юнайтед».

Напомним, что Погба вышел на замену в перерыве игры против «Ливерпуля» и получил красную карточку через 14 минут после того, как появился на поле.

На 59-й минуте хавбек совершил подкат возле своей штрафной, сбив полузащитника Наби Кейта. Сперва главный арбитр Энтони Тэйлор показал футболисту желтую карточку, однако по итогам просмотра видеоповтора решил удалить его.

Со статистикой 28-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

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