Чемпионат мира-2021 по художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины выступают в финале упражнения с обручем

Сегодня в японском Китакюсю стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. Россиянки Дина и Арина Аверины выступают в упражнениях с обручем.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Обруч

Начало финала – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».

Квалификация

1. Дина Аверина (Россия) – 27,850

2. Алина Горносько (Беларусь) – 27,250

3. Арина Аверина (Россия) – 27,150

4. Боряна Калейн (Болгария) – 25,200

5. Милена Балдассарри (Италия) – 25,100

6. София Раффаэли (Италия) – 24,650

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты в отдельных видах упражнений идут в зачет квалификации к финалу многоборья.

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю