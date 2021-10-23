Чемпионат мира-2021 по художественной гимнастике. Дина и Арина Аверины выступают в финале упражнения с обручем

Сегодня в японском Китакюсю стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. Россиянки Дина и Арина Аверины выступают в упражнениях с обручем.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Обруч
Начало финала – 13.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на телеканале «Матч ТВ».
Квалификация
1. Дина Аверина (Россия) – 27,850
2. Алина Горносько (Беларусь) – 27,250
3. Арина Аверина (Россия) – 27,150
4. Боряна Калейн (Болгария) – 25,200
5. Милена Балдассарри (Италия) – 25,100
6. София Раффаэли (Италия) – 24,650
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты в отдельных видах упражнений идут в зачет квалификации к финалу многоборья.
Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю