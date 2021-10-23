Израильский боец про поддержку Хабибом Палестины: «Кушает стейк в отеле Дубая, а у дома моей бабушки ракеты взрывают улицы»

Израильский боец из команды Петра Яна Шимон Смотрицкий в интервью ютуб-каналу «Руки Выше» прокомментировал высказывания и других бойцов про Палестину.

«Конечно, это меня задевало. Потому что у них много фанатов, и болельщикам это заходит в голову. Они выставляют неправильную информацию. Хабиб и все эти бойцы сидят где-то в отеле в Дубае, кушают стейк, когда им Salt Bae его солит, смотрят телевизор и смеются, а потом пост клацнули в телефоне, и 50 миллионов человек говорят, какой Израиль плохой, а Палестина страдает. И в это время в 200 метрах от дома моей бабушки ракеты взрывают улицы. А эти сидят, кушают, пьют, кальяны курят и посты выкладывают.

Я готов с каждым выйти в эфир и поговорить на эту тему, потому что уверен: никто хотя бы раз не открыл книгу и не почитал историю в деталях. Где-то что-то услышали в новостях, инстаграм друг друга читают и выкладывают. А мы с этим живем. Потом нас не любят и ненавидят.

Поэтому я говорю: если у кого-то есть личная проблема из-за того, что я еврей и с Израиля, то я готов это обсудить в эфире или встретиться с глазу на глаз, все объясню. А если это покатится в другую сторону, то зайдем в клетку и там все решим. Не говорю это как угрозу или потому что хочу показать свои сильные стороны, просто так и есть», – сказал Смотрицкий.

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