«Спартак» согласовал трансфер Хлусевича с «Арсеналом» («СЭ»)

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич может перейти в «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресса», клубы согласовали трансфер 20-летнего хавбека.
Хлусевич перейдет в московскую команду, если успешно пройдет медицинское обследование.
Летом на игрока претендовал ЦСКА. Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).
Статистику футболиста вы найдете здесь.