«Спартак» согласовал трансфер Хлусевича с «Арсеналом» («СЭ»)

Полузащитник тульского «Арсенала» может перейти в .

По информации «Спорт-Экспресса», клубы согласовали трансфер 20-летнего хавбека.

Хлусевич перейдет в московскую команду, если успешно пройдет медицинское обследование.

Летом на игрока претендовал . Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).

Статистику футболиста вы найдете здесь.