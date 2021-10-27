«Спартак» согласовал трансфер Хлусевича с «Арсеналом» («СЭ»)

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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич может перейти в «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресса», клубы согласовали трансфер 20-летнего хавбека.

Хлусевич перейдет в московскую команду, если успешно пройдет медицинское обследование.

Летом на игрока претендовал ЦСКА. Сообщалось, что Хлусевич потребовал зарплату пять миллионов рублей в месяц.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ и забил два гола, в том числе в ворота «Спартака» в 5-м туре (1:1).

Статистику футболиста вы найдете здесь.

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