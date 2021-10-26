Трусова выступала на Гран-при США со стрессовым переломом одной из костей стопы («Чемпионат»)

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 по фигурному катанию выступала на этапе со стрессовым переломом одной из костей стопы.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщал, что фигуристка выступала на Гран-при США с переломом стопы.

Трусова одержала победу на турнире с результатом 232,27 балла. В произвольной программе она исполнила один четверной прыжок.

Прокат Трусовой с одним четверным оказался эффективнее, чем с пятью. Но можно ли с ним выиграть Олимпиаду?