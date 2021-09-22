Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Арсенал» играет с «Лидсом», «Челси» против «Саутгемптона»

В 4-м раунде Кубка английской лиги во вторник «Челси» играет с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Лидсом».
В среду «Манчестер Сити» будет противостоять «Вест Хэму», «Ливерпуль» – «Престону».
4-й раунд
- Дата проведения
- 26 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Аррисабалага, Алонсо, Сарр, Джеймс, Чалоба, Хавертц, Баркли, Зиеш, Ковачич, Хадсон-Одои, Сауль.
- Дата проведения
- 26 октября, 21.45, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Лено, Уайт, Колашинац, Соареш, Холдинг, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Смит-Роу, Пепе, Нкетиа.
- Дата проведения
- 26 октября, 21.45, «Лофтус Роуд»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Бет365 Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Дипдэйл»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.