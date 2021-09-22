Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Арсенал» играет с «Лидсом», «Челси» против «Саутгемптона»

Теги Челси Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Кубок английской лиги Тоттенхэм Сандерленд Лидс Саутгемптон Престон Лестер Куинз Парк Рейнджерс Бернли Сток Сити Брайтон Брентфорд Футбол

В 4-м раунде Кубка английской лиги во вторник «Челси» играет с «Саутгемптоном», «Арсенал» – с «Лидсом». 

В среду «Манчестер Сити» будет противостоять «Вест Хэму», «Ливерпуль» – «Престону».  

Кубок английской лиги

4-й раунд

Челси – Саутгемптон 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 октября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЧелсиАррисабалага, Алонсо, Сарр, Джеймс, Чалоба, Хавертц, Баркли, Зиеш, Ковачич, Хадсон-Одои, Сауль.
СаутгемптонФорстер, Салису, Валери, Войнович, Уокер-Питерс, Дженепо, Армстронг, Диалло, Телла, Адамс, Армстронг.

 

Арсенал – Лидс 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 октября, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
АрсеналЛено, Уайт, Колашинац, Соареш, Холдинг, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Смит-Роу, Пепе, Нкетиа.
ЛидсМелье, Стрейк, Драме, Льоренте, Даллас, Харрисон, Форшоу, Робертс, Филлипс, Джеймс, Родриго.

 

КПР – Сандерленд 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 октября, 21.45, «Лофтус Роуд»
превью матча онлайн статистика
КПРДьенг, Одубаджо, Дики, Барбе, Какэй, Эймос, Шаир, Уиллок, де Вейс, Грэй, Дайкс.
СандерлендБердж, Алвес, Хьюм, Райт, Уинчестер, Нейл, О`Нин, Гуч, Эванс, Даяку, Стюарт.
Предупреждения:
де Вейс (15), О`Нин (17).

 

Сток Сити – Брентфорд
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Бет365 Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Брайтон
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Тоттенхэм
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Престон – Ливерпуль
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка лиги

Календарь Кубка лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные