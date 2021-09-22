Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Арсенал» играет с «Лидсом», «Челси» против «Саутгемптона»

В 4-м раунде Кубка английской лиги во вторник играет с «Саутгемптоном», – с «Лидсом».

В среду будет противостоять , – «Престону».

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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