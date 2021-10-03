Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Райо Вальекано», «Реал» принимает «Осасуну»

В 11-м туре Ла Лиги во вторник «Атлетик» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1) на выезде.

В среду проведет гостевой матч с «Мальоркой», – с «Райо Вальекано», примет «Осасуну».

В четверг сыграет с «Сельтой» в гостях, а завершится тур матчем «Леванте» – .

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11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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