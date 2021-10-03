Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Райо Вальекано», «Реал» принимает «Осасуну»

В 11-м туре Ла Лиги во вторник «Атлетик» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1) на выезде.
В среду «Севилья» проведет гостевой матч с «Мальоркой», «Барселона» – с «Райо Вальекано», «Реал» примет «Осасуну».
В четверг «Сосьедад» сыграет с «Сельтой» в гостях, а завершится тур матчем «Леванте» – «Атлетико».
11-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Кампо де Вальекас»
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Трехо, Фалькао, Паласон.
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо, Нико Гонсалес, Дест, Агуэро, Депай.
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Сон Моиш»
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Мальорка –
Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Санчес, Дани Родригес, Руис де Галаррета, Баба, Анхель Родригес, Ндиайе.
- Дата проведения
- 27 октября, 21.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 27 октября, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 28 октября, 20.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 28 октября, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 28 октября, 22.30, «Сьюдад де Валенсия»
- Дата проведения
- 26 октября, 20.00, «Мендисорроса»
- Гол:
- 1:0 – 47 Лум.
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Алавес –
Пачеко (Сивера, 84), Химо Наварро (Агиррегабириа, 60), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Риоха, Пельистри (Ману Гарсия, 74), Пере Понс (Мендес, 74), Лум, Пина (Мойя, 60), Хоселу.
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Эльче –
Касилья, Паласиос, Роко, Бигас, Мохика, Моренте (Милья, 74), Маскарель (Гумбау, 80), Гути, Фидель (Пасторе, 63), Бойе (Каррильо, 74), Лукас Перес (Бенедетто, 63).
- Предупреждения:
- Химо Наварро (18), Роко (42).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «RCDE Стэдиум»
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Эспаньол –
Диего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба (Вадильо, 90), Мелендо (Эррера, 58), Меламед (Пуадо, 68), Морланес (Димата, 68), Дардер (Давид Лопес, 90), де Томас.
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан (Нуньес, 58), Йерай Альварес, Лекуэ, Уильямс (Беренгер, 72), Весга, Венседор (Дани Гарсия, 72), Муниаин (Рауль Гарсия, 72), Уильямс, Сансет (Морсильо, 85).
- Предупреждения:
- Эррера (73), Беренгер (75), Йерай Альварес (90).
- Удаление:
- де Томас (90).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 14 Лосано, 1:1 – 43 Пау Торрес, 1:2 – 45 Лосано, 1:3 – 52 Лосано, 2:3 – 80 Диа, 3:3 – 90 Данджума.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар (Чуквуэзе, 61), Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Орье, 61), Тригерос (Коклен, 61), Пако Алькасер (Диа, 74), Данджума, Пино.
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Кадис –
Ледесма, Карселен (Сальви Санчес, 64), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Чапела (Алехо, 53), Йонссон (Акапо, 53), Алекс Фернандес, Фали Хименес (Аларкон, 71), Лосано (Андоне, 71), Собрино.
- Предупреждения:
- Манди (20), Эспино (32), Фали Хименес (37), Пако Алькасер (45), Лосано (50), Алехо (59), Коклен (70), Акапо (89), Ароян (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.