Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Райо Вальекано», «Реал» принимает «Осасуну»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Кадис Райо Вальекано Эльче Гранада Футбол

В 11-м туре Ла Лиги во вторник «Атлетик» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1) на выезде. 

В среду «Севилья» проведет гостевой матч с «Мальоркой», «Барселона» – с «Райо Вальекано», «Реал» примет «Осасуну».

В четверг «Сосьедад» сыграет с «Сельтой» в гостях, а завершится тур матчем «Леванте» – «Атлетико»

Чемпионат Испании

11-й тур

Райо Вальекано – Барселона
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Трехо, Фалькао, Паласон.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо, Нико Гонсалес, Дест, Агуэро, Депай.

Мальорка – Севилья
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
МальоркаРейна, Маффео, Вальент, Руссо, Оливан, Санчес, Дани Родригес, Руис де Галаррета, Баба, Анхель Родригес, Ндиайе.
СевильяБуну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Фернандо, Оливер Торрес, Жордан, Сусо, Мунир, Рафа Мир.

Бетис – Валенсия
Дата проведения
27 октября, 21.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика

Реал Мадрид – Осасуна
Дата проведения
27 октября, 22.30, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Сельта – Реал Сосьедад
Дата проведения
28 октября, 20.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

Гранада – Хетафе
Дата проведения
28 октября, 21.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

Леванте – Атлетико
Дата проведения
28 октября, 22.30, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика

Алавес – Эльче 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 20.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 47 Лум.
АлавесПачеко (Сивера, 84), Химо Наварро (Агиррегабириа, 60), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Риоха, Пельистри (Ману Гарсия, 74), Пере Понс (Мендес, 74), Лум, Пина (Мойя, 60), Хоселу.
ЭльчеКасилья, Паласиос, Роко, Бигас, Мохика, Моренте (Милья, 74), Маскарель (Гумбау, 80), Гути, Фидель (Пасторе, 63), Бойе (Каррильо, 74), Лукас Перес (Бенедетто, 63).
Предупреждения:
Химо Наварро (18), Роко (42).

 

Эспаньол – Атлетик 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33, пенальти де Томас, 1:1 – 52 Уильямс.
ЭспаньолДиего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба (Вадильо, 90), Мелендо (Эррера, 58), Меламед (Пуадо, 68), Морланес (Димата, 68), Дардер (Давид Лопес, 90), де Томас.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Вивиан (Нуньес, 58), Йерай Альварес, Лекуэ, Уильямс (Беренгер, 72), Весга, Венседор (Дани Гарсия, 72), Муниаин (Рауль Гарсия, 72), Уильямс, Сансет (Морсильо, 85).
Предупреждения:
Эррера (73), Беренгер (75), Йерай Альварес (90).
Удаление:
де Томас (90).

 

Вильярреал – Кадис 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
26 октября, 22.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Лосано, 1:1 – 43 Пау Торрес, 1:2 – 45 Лосано, 1:3 – 52 Лосано, 2:3 – 80 Диа, 3:3 – 90 Данджума.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар (Чуквуэзе, 61), Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 74), Парехо, Иборра (Орье, 61), Тригерос (Коклен, 61), Пако Алькасер (Диа, 74), Данджума, Пино.
КадисЛедесма, Карселен (Сальви Санчес, 64), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Чапела (Алехо, 53), Йонссон (Акапо, 53), Алекс Фернандес, Фали Хименес (Аларкон, 71), Лосано (Андоне, 71), Собрино.
Предупреждения:
Манди (20), Эспино (32), Фали Хименес (37), Пако Алькасер (45), Лосано (50), Алехо (59), Коклен (70), Акапо (89), Ароян (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные