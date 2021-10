«Саша, ты наш герой!» В МИД России поздравили Трусову с победой на Гран-при США

Министерство иностранных дел РФ в твиттере поздравило фигуристку Александру Трусову с победой на этапе .

«Российская звезда фигурного катания выиграла этап Гран-при Skate America и завоевала сердца болельщиков!

Несмотря на травму, она исполнила великолепный четверной прыжок и победила. Русская ракета заработала 232,37 балла.

Саша, ты наш герой!» — говорится в сообщении.

⛸ Russia’s figure skating star Alexandra #Trusova won the #SkateAmerica Grand Prix & the hearts of fans!



💪 Having sustained an injury, she performed a breathtaking #quadruple jump and... won!



🚀 The Russian rocket scored a total of 232.37 points.



🎉Sasha, you are our hero! pic.twitter.com/TU6IMYlFFJ