ЦСКА и «Динамо» в плей-офф Кубка, «МЮ» может оставить Сульшера, Косторной поменяли программы, состав сборной на Кубок «Карьялы», Уткин договорился с Okko и другие новости утра

1. ЦСКА и «Динамо» вышли в 1/8 финала Бетсити Кубка России. Армейцы победили липецкий «Металлург», а «Динамо» разгромило «Оренбург».

2. Оле-Гуннар Сульшер может сохранить пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Пишут, что его поддерживает большинство боссов «МЮ», включая Фергюсона и Вудворда, но все решит владелец клуба Джоэл Глейзер. Также сообщается, что «Юнайтед» уже контактировал с Антонио Конте.

3. Суд признал незаконным соглашение Газизова с Федуном о выплате 400 млн рублей. Теперь «Спартак» может взыскать с Газизова 88 млн.

4. КХЛ. «Динамо» победило «Локомотив», «Салават» уступил «Северстали», «Магнитка» обыграла «Трактор».

5. Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов стал главным тренером донского клуба, Тедеев будет старшим тренером. Это связано с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева.

6. Алене Косторной поменяли обе программы: короткая теперь – под New York, New York Фрэнка Синатры, произвольная – под Lovely Билли Айлиш, пишет «Матч ТВ».

7. Представлен дизайн медалей зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

8. Стэн Боумэн покинул пост генменеджера «Чикаго» из-за дела о сексуальном насилии в клубе в 2010 году. Также он ушел из олимпийской сборной США. НХЛ оштрафовала «Чикаго» на 2 млн долларов.

9. Мичков, Аскаров и Воронков вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы». Знарок и Зубов – в штабе.

10. «Милан» обыграл «Торино» (1:0) благодаря голу Жиру. У команды Стефано Пиоли 9 побед и ничья в 10 турах Серии А. Это повторение клубного рекорда 67-летней давности

11. НХЛ. «Тампа» обыграла «Питтсбург» (5:1), взяв реванш за поражение на старте. Василевский отразил 28 бросков из 29, Сергачев набрал 1+1 и «+3» – их признали 2-й и 3-й звездами матча.

«Колорадо» уступил «Вегасу» (1:3), у Мироманова первое очко в НХЛ. Все результаты дня – здесь.

12. «Арсенал» победил «Лидс» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги, «Челси» по пенальти прошел «Саутгемптон».

13. НБА. 35 очков Дэвиса и 33 Уэстбрука помогли «Лейкерс» справиться с «Сан-Антонио» в овертайме. Все результаты дня – здесь.

14. ATP хочет, чтобы непривитые теннисисты покрывали затраты на дополнительные тестирования на ковид, а в случае положительного результата – на изоляцию

15. Трансляций чемпионата мира по художественной гимнастике на российских телеканалах не будет.

16. Трансферные новости. Килиан Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал». Контракт уже есть, его подпишут не ранее февраля. Алексей Сутормин интересен ЦСКА, «Локо», «Динамо» и «Рубину». Контракт игрока с «Зенитом» – до лета 2022-го.

17. Бывший комментатор «НТВ-Плюс» Василий Уткин сообщил, что договорился с сервисом Okko о сотрудничестве. Он примет участие в работе на матче «Сосьедад» – «Атлетик» в воскресенье.

18. Россиянка Олеся Курочкина забила самый быстрый гол в мировом женском футболе – на 10-й секунде.

Цитаты дня.

Александр Шмурнов: «Максименко портит всю игру «Спартака». Почему не поменять вратаря, который пропустил 20 голов с 20 ударов?»

Федецкий об украинцах, играющих в России: «Хотелось бы, чтобы они приехали в АТО»

Евгения Медведева: «За карьеру разучилась прыгать двойные. Делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Для меня прыгнуть аксель – равноценно тому, что его прыгнет Милохин»

Бонек о «Золотом мяче»: «Боюсь, Месси получит. Голосуют Африка и Америка, и там знают только его и Роналду»