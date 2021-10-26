Бетсити Кубок России. ЦСКА и «Динамо» победили и вышли в 1/8 финала

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России во вторник крупно обыграло «Оренбург» (3:0), на выезде победил липецкий «Металлург» (2:0).

В среду будет противостоять , а в краснодарском дерби сойдутся «Кубань» и .

Бетсити Кубок России

Элитный групповой раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Бетсити Кубка России

В 1/8 финала турнира выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».

Состав групп – здесь.