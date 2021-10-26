Бетсити Кубок России. ЦСКА и «Динамо» победили и вышли в 1/8 финала

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России во вторник «Динамо» крупно обыграло «Оренбург» (3:0), ЦСКА на выезде победил липецкий «Металлург» (2:0).
В среду «Ростов» будет противостоять «Торпедо», а в краснодарском дерби сойдутся «Кубань» и «Краснодар».
Элитный групповой раунд
- Дата проведения
- 26 октября, 15.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Stadion Metallurg, Lipetsk»
- Дата проведения
- 27 октября, 15.00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.00, «им. С. Билимханова»
- Дата проведения
- 27 октября, 17.30, «Волгоград-Арена»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 27 октября, 18.30, «Stadion Avangard»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.00, «Sportivnyj gorodok Luzhniki»
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 27 октября, 20.00, «Стадион Калининград»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Бетсити Кубка России
В 1/8 финала турнира выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».
Состав групп – здесь.