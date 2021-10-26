Бетсити Кубок России. ЦСКА и «Динамо» победили и вышли в 1/8 финала

Теги ЦСКА Крылья Советов Ростов Химки Бетсити Кубок России результаты Торпедо Динамо Москва КАМАЗ Балтика Ахмат Урал Енисей Арсенал Тула Ротор Факел Металлург Липецк Оренбург Краснодар Уфа Алания Владикавказ Нижний Новгород Велес Кубань Футбол

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России во вторник «Динамо» крупно обыграло «Оренбург» (3:0), ЦСКА на выезде победил липецкий «Металлург» (2:0). 

В среду «Ростов» будет противостоять «Торпедо», а в краснодарском дерби сойдутся «Кубань» и «Краснодар»

Бетсити Кубок России

Элитный групповой раунд

Оренбург – Динамо 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
26 октября, 15.00, «Газовик»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Тюкавин, 0:2 – 81 Моро, 0:3 – 87 Евгеньев.

 

Металлург Липецк – ЦСКА 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Stadion Metallurg, Lipetsk»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 41 Бохинен, 0:2 – 85 Бистрович.

 

Енисей – Крылья Советов
Дата проведения
27 октября, 15.00, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Алания – Уфа
Дата проведения
27 октября, 17.00, «им. С. Билимханова»
Онлайн матча

 

Ротор – Ахмат
Дата проведения
27 октября, 17.30, «Волгоград-Арена»
Онлайн матча

 

Факел – Нижний Новгород
Дата проведения
27 октября, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Урал
Дата проведения
27 октября, 18.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Велес – Арсенал Тула
Дата проведения
27 октября, 18.30, «Stadion Avangard»
Онлайн матча

 

Торпедо – Ростов
Дата проведения
27 октября, 19.00, «Sportivnyj gorodok Luzhniki»
Онлайн матча

 

Кубань – Краснодар
Дата проведения
27 октября, 19.30, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Балтика – Химки
Дата проведения
27 октября, 20.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Бетсити Кубка России

В 1/8 финала турнира выйдут 11 победителей групп, которые присоединятся к 5 командам РПЛ, стартовавшим в еврокубках сезона-2021/22 – «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи».

Состав групп – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные