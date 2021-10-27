«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 3:0 – у Бенсебайни дубль, мюнхенцы на грани вылета из Кубка! Онлайн-трансляция

Во 2-м раунде Кубка Германии «Бавария» играет с «Боруссией» Менхенгладбах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 3».
В минувшем сезоне «Бавария» вылетела из Кубка Германии во 2-м раунде, уступив клубу «Хольштайн Киль» (2:2, по пенальти – 5:6).
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 1:0 – 2 Коне, 2:0 – 15 Бенсебайни, 3:0 – 21, пенальти Бенсебайни.
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Боруссия М –
Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Скалли, Штиндль, Закария, Хофманн, Коне, Байер, Эмболо.
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Бавария –
Нойер, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Павар, Киммих, Горетцка, Мюллер, Сане, Левандовски, Гнабри.
- Предупреждение:
- Упамекано (46).