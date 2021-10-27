«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 3:0 – у Бенсебайни дубль, мюнхенцы на грани вылета из Кубка! Онлайн-трансляция

Во 2-м раунде Кубка Германии играет с «Боруссией» Менхенгладбах.

.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 3».

В минувшем сезоне «Бавария» вылетела из Кубка Германии во 2-м раунде, уступив клубу «Хольштайн Киль» (2:2, по пенальти – 5:6).