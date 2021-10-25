Александра Трусова выступала с переломом стопы на Гран-при США («Матч ТВ»)

Российская фигуристка Александра Трусова выступала на этапе Гран-при Skate America с переломом стопы.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
О травме было известно еще до вылета в США, в команде обсуждалось возможное снятие с соревнований.
Трусова одержала победу на турнире с результатом 232,27 балла. В произвольной программе она исполнила один четверной прыжок.
🎧 Какую суперспособность открыла Трусова? Что не так с ее газетным платьем? Не перебор ли с травмами в группе Тутберидзе?