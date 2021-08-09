Россия займет второе место в медальном зачете Олимпиады-2022, завоевав рекордное для себя количество наград (прогноз Gracenote)

Статистическая компания Gracenote дала прогноз на Олимпийские игры-2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, сообщается в пресс-релизе компании.

Это последний прогноз Gracenote перед Олимпиадой. Для составления виртуальной таблицы использованы результаты ключевых соревнований олимпийского цикла, начавшегося после Пхенчхана-2018.

По прогнозу, первое место в медальном зачете займет Норвегия с рекордом по количеству наград – 44 медали против 39 в Пхенчхане-2018.

На второй строчке расположится Россия, которая на Играх выступит в составе Олимпийского комитета России (ROC).

Прогнозируется, что в Пекине-2022 российские спортсмены установят собственный рекорд по количеству завоеванных медалей, опередив все предыдущие достижения как сборной России, так и сборной СССР. До этого больше всего золотых наград российские и советские спортсмены завоевывали в Инсбруке-1976 (13), рекорд по количеству медалей установлен в Сочи-2014 (30).

Больше всего наград ожидается в конькобежном спорте – 8. Всего команда привезет 38 медалей (14-11-13). Лидерами российской команды компания назвала лыжника Александра Большунова и конькобежку Наталью Воронину.

Олимпиада-2022

Прогноз медального зачета (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 22-13-9 (44)

2. Россия – 14-11-13 (38)

3. Германия – 11-11-5 (27)

4. США – 7-11-6 (24)

5. Нидерланды – 12-6-3 (21)

6. Швейцария – 7-6-8 (21)

7. Канада – 4-7-10 (21)

8. Швеция – 6-6-7 (19)

9. Франция – 4-4-10 (18)

10. Австрия – 4-7-5 (16)

ПРИМЕЧАНИЕ: в таблице места распределены по количеству наград.