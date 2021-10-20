Представитель WADA об обвинениях в адрес НАДЦУ: «Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований»

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-министр спорта Украины Игорь Жданов высказался о ситуации с обвинениями в адрес Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ).

Расследование WADA выяснило, что украинская организация с 2012 года могла заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

«Скорее всего, WADA начнет процесс по вопросу соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра.

Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже», – написал Жданов.

WADA обвинило антидопинговое агентство Украины в манипуляциях с пробами спортсменов