«МЮ» дал Сульшеру три матча на исправление ситуации (The Telegraph)

Главному тренеру дали три матча для того, чтобы он мог сохранить свой пост, сообщает The Telegraph.

Речь идет об играх с «Тоттенхэмом» (30 октября), «Аталантой» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября).

Более того, руководство клуба может сменить тренера и раньше, если один из матчей пройдет так же плохо, как игра с «Ливерпулем» (0:5).

«Манчестер Юнайтед» уже начал поиски нового тренера, если Сульшер не справится. Руководство манкунианцев дало норвежцу три матча для того, чтобы получить больше времени на поиски.

Сульшер пока остается в «МЮ», хотя клуб общается с Конте. «Тоттенхэм» – последний шанс?