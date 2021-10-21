🔥 «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Кубани» (0:3), которая и вышла в 1/8 финала

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России «Краснодар» на выезде крупно проиграл в дерби «Кубани» (0:3).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Быки» с 51-й минуты играли в меньшинстве – удален был хавбек Реми Кабелла.
Полузащитник «Кубани» Максим Лаук сделал дубль, хавбек Василий Алейников забил один гол.
Таким образом, «Краснодар» вылетел из турнира, а «Кубань» вышла в 1/8 финала.
«Кубань», «Краснодар» и «Ленинградец» набрали по 3 очка в группе 1, однако по дополнительным показателям выше всех оказалась «Кубань».
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «стадион Кубань»
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Кубань –
Климович, Таказов, Эдиев, Грицаенко, Гиголаев, Петров (Дышеков, 80), Алейников (Сушич, 80), Сидоров, Лаук (Саркисов, 64), Безденежных, Гурфов (Козлов, 64; Климов, 90).
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Краснодар –
Агкацев, Спайич, Петров (Рамирес, 46; Корнюшин, 52), Сорокин, Стоцкий (Сперцян, 46), Кривцов, Черников (Кордоба, 69), Кабелла, Ионов (Классон, 46), Вильена, Ильин.
- Удаление:
- Кабелла (51).