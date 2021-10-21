🔥 «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Кубани» (0:3), которая и вышла в 1/8 финала

Теги премьер-лига Россия Бетсити Кубок России Олимп-ФНЛ Sports.ru Краснодар Реми Кабелла Максим Лаук Василий Алейников Кубань Футбол

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России «Краснодар» на выезде крупно проиграл в дерби «Кубани» (0:3).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Быки» с 51-й минуты играли в меньшинстве – удален был хавбек Реми Кабелла.

Полузащитник «Кубани» Максим Лаук сделал дубль, хавбек Василий Алейников забил один гол.

Таким образом, «Краснодар» вылетел из турнира, а «Кубань» вышла в 1/8 финала.

«Кубань», «Краснодар» и «Ленинградец» набрали по 3 очка в группе 1, однако по дополнительным показателям выше всех оказалась «Кубань».

Кубань – Краснодар 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «стадион Кубань»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – Лаук, 2:0 – 23 Алейников, 3:0 – 63 Лаук.
КубаньКлимович, Таказов, Эдиев, Грицаенко, Гиголаев, Петров (Дышеков, 80), Алейников (Сушич, 80), Сидоров, Лаук (Саркисов, 64), Безденежных, Гурфов (Козлов, 64; Климов, 90).
КраснодарАгкацев, Спайич, Петров (Рамирес, 46; Корнюшин, 52), Сорокин, Стоцкий (Сперцян, 46), Кривцов, Черников (Кордоба, 69), Кабелла, Ионов (Классон, 46), Вильена, Ильин.
Предупреждения:
Вильена (2), Алейников (61), Саркисов (65), Черников (67).
Удаление:
Кабелла (51).

Статистика Бетсити Кубка России

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