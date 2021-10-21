🔥 «Краснодар» вылетел из Кубка России, проиграв «Кубани» (0:3), которая и вышла в 1/8 финала

В элитном групповом раунде Бетсити Кубка России на выезде крупно проиграл в дерби «Кубани» (0:3).

.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Быки» с 51-й минуты играли в меньшинстве – удален был хавбек .

Полузащитник «Кубани» сделал дубль, хавбек забил один гол.

Таким образом, «Краснодар» вылетел из турнира, а «Кубань» вышла в 1/8 финала.

«Кубань», «Краснодар» и «Ленинградец» набрали по 3 очка в группе 1, однако по дополнительным показателям выше всех оказалась «Кубань».

Статистика Бетсити Кубка России