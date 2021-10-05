В Италии расследуют 62 трансфера из-за возможного завышения цены игроков. 42 перехода касаются «Юве»

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) намерена изучить 62 трансфера клубов Серии А, совершенных в период с 2019 по 2021 год.

Как сообщает Sky Sport Italia со ссылкой на La Repubblica, Комиссия по надзору за футбольными клубами направила отчет прокурору FIGC Джузеппе Чине и главе федерации Габриэле Гравине.

Комиссия полагает, что в этих 62 сделках трансферная стоимость игроков была оценена слишком высоко без объективных причин.

Большая часть сомнительных сделок у : 42 трансфера из 62, где 21 игрок был обменян на сумму 90 млн евро. Один из примеров – переход Марли Аке в «Ювентус» за 8 млн евро. За такую же сумму в «Марсель» из «Юве» перешел . Сейчас Тонджа играет за команду «Марселя» из 4-го по силе дивизиона Франции, Аке выступает в Серии С.

Также есть вопросы к «Наполи» по поводу трансфера из «Лилля». В рамках сделки «Лилль» получил четырех игроков за 20 млн евро. Сейчас двое из них играют в Серии D, один – в серии C, еще один числится в «Лилле», но не играет.