Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Сассуоло», «Интер» в гостях у «Эмполи», «Аталанта» Миранчука – «Сампдория»

В 10-м туре Серии А во вторник выиграл у «Торино» (1:0).

В среду Алексея Миранчука играет на выезде с «Сампдорией», – с «Эмполи», а принимает «Сассуоло».

Завершится тур в четверг матчем – «Болонья».

Чемпионат Италии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А