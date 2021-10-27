Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Сассуоло», «Интер» в гостях у «Эмполи», «Аталанта» Миранчука – «Сампдория»

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В 10-м туре Серии А «Милан» во вторник выиграл у «Торино» (1:0). 

В среду «Аталанта» Алексея Миранчука играет на выезде с «Сампдорией», «Интер» – с «Эмполи», а «Ювентус» принимает «Сассуоло».

Завершится тур в четверг матчем «Наполи» – «Болонья». 

Чемпионат Италии

10-й тур

Сампдория – Аталанта 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Луиджи Феррарис»
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Гол:
1:0 – 10 Капуто.
СампдорияАудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли, Мурру, Адриен Силва, Торсбю, Аскильдсен, Кандрева, Габбьядини, Капуто.
АталантаМуссо, Мэле, де Рон, Паломино, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский, Пашалич, Копмейнерс, Сапата.
Предупреждение:
Паломино (14).

 

Удинезе – Верона 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Фриули»
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Гол:
1:0 – Саксесс.
УдинезеСильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан, Перейра, Уолас, Саксесс, Бету.
ВеронаМонтипо, Фараони, Чеккерини, Маньяни, Шутало, Тамез, Велозу, Барак, Онгла, Калинич, Лазанья.

 

Ювентус – Сассуоло 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Альянц Стэдиум»
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ЮвентусПерин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо, Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала.
СассуолоКонсильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези, Траоре, Дефрель, Берарди, Распадори.

 

Кальяри – Рома
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Эмполи – Интер
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Фиорентина
Дата проведения
27 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Наполи – Болонья
Дата проведения
28 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
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Специя – Дженоа 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 66, автогол Сиригу, 1:1 – 86, пенальти Кришито.
СпецияПроведель, Феррер, Христов, Николау, Бастони, Стрелец (Колли, 59), Сальседо (Антист, 77), Джаси, Коваленко, Маджоре, Нзола.
ДженоаСиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Каллон (Пандев, 70), Бехрами (Кайседо, 61), Ровелла, Бадель (Гальдамес, 75), Экубан (Стураро, 46), Дестро.
Предупреждения:
Бастони (55), Бираски (60), Каллон (65), Кайседо (79), Проведель (84), Масьелло (89).

 

Венеция – Салернитана 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Пьерлуиджи Пенцо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Араму, 1:1 – 61 Бонаццоли, 1:2 – 90 Скьявоне.
ВенецияРомеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Хапс, 66), Чрнигой, Бузио, Кийин (Хейманс, 56), Окереке (Свобода, 74), Форте (Анри, 66), Араму (Ампаду, 46).
СалернитанаБелец, Дзортеа, Дьомбер (Гальоло, 86), Страннберг, Раньери, Оби (Кешрида, 76), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 66), Бонаццоли (Гондо, 76), Джурич (Нванкво, 76), Рибери.
Предупреждения:
Бузио (10), Бонаццоли (45), Маццокки (59), Ампаду (60), Ди Таккьо (80), Дзортеа (90).
Удаление:
Ампаду (67).

 

Милан – Торино 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Гол:
1:0 – 14 Жиру.
МиланТэтэрушану, Калабрия, Томори, Романьоли (Кьер, 46), Калулу (Эрнандес, 46), Рафаэл Леау, Салемакерс, Крунич (Беннасер, 66), Тонали (Бакайоко, 65), Кессиэ, Жиру (Ибрагимович, 87).
ТориноМилинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно (Родригес, 46), Лукич, Синго (Войвода, 75), Побега, Линетти (Прат, 54), Брекало, Айна (Дзадза, 80), Белотти (Санабрия, 54).
Предупреждения:
Буонджорно (5), Романьоли (10), Синго (24), Калулу (34), Побега (57), Бакайоко (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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