Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Сассуоло», «Интер» в гостях у «Эмполи», «Аталанта» Миранчука – «Сампдория»

В 10-м туре Серии А «Милан» во вторник выиграл у «Торино» (1:0).
В среду «Аталанта» Алексея Миранчука играет на выезде с «Сампдорией», «Интер» – с «Эмполи», а «Ювентус» принимает «Сассуоло».
Завершится тур в четверг матчем «Наполи» – «Болонья».
10-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 1:0 – 10 Капуто.
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Сампдория –
Аудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли, Мурру, Адриен Силва, Торсбю, Аскильдсен, Кандрева, Габбьядини, Капуто.
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Аталанта –
Муссо, Мэле, де Рон, Паломино, Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский, Пашалич, Копмейнерс, Сапата.
- Предупреждение:
- Паломино (14).
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Фриули»
- Гол:
- 1:0 – 3 Саксесс.
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Удинезе –
Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан, Перейра, Уолас, Саксесс, Бету.
- Дата проведения
- 27 октября, 19.30, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Перин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо, Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала.
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 27 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Альберто Пикко»
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Специя –
Проведель, Феррер, Христов, Николау, Бастони, Стрелец (Колли, 59), Сальседо (Антист, 77), Джаси, Коваленко, Маджоре, Нзола.
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Дженоа –
Сиригу, Камбьязо (Бираски, 46), Масьелло, Васкес, Кришито, Каллон (Пандев, 70), Бехрами (Кайседо, 61), Ровелла, Бадель (Гальдамес, 75), Экубан (Стураро, 46), Дестро.
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Пьерлуиджи Пенцо»
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Венеция –
Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Молинаро (Хапс, 66), Чрнигой, Бузио, Кийин (Хейманс, 56), Окереке (Свобода, 74), Форте (Анри, 66), Араму (Ампаду, 46).
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Салернитана –
Белец, Дзортеа, Дьомбер (Гальоло, 86), Страннберг, Раньери, Оби (Кешрида, 76), Ди Таккьо, Кастанос (Скьявоне, 66), Бонаццоли (Гондо, 76), Джурич (Нванкво, 76), Рибери.
- Предупреждения:
- Бузио (10), Бонаццоли (45), Маццокки (59), Ампаду (60), Ди Таккьо (80), Дзортеа (90).
- Удаление:
- Ампаду (67).
- Дата проведения
- 26 октября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 14 Жиру.
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Милан –
Тэтэрушану, Калабрия, Томори, Романьоли (Кьер, 46), Калулу (Эрнандес, 46), Рафаэл Леау, Салемакерс, Крунич (Беннасер, 66), Тонали (Бакайоко, 65), Кессиэ, Жиру (Ибрагимович, 87).
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Торино –
Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно (Родригес, 46), Лукич, Синго (Войвода, 75), Побега, Линетти (Прат, 54), Брекало, Айна (Дзадза, 80), Белотти (Санабрия, 54).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.