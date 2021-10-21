«Зенит» уничтожил «Спартак», а «Ливерпуль» – «МЮ», «Реал» вновь сильнее «Барсы», триумф наших фигуристок в США, нули Месси и Роналду и другие новости

1. Болельщики «Спартака» многое пережили в последние годы, но к такому их жизнь точно не готовила – 1:7 в Питере от «Зенита»! Красно-белые за всю свою историю не проигрывали в чемпионате так унизительно, хотя кошмарные поражения, конечно же, случались и раньше. «Спартак» не обыгрывает «Зенит» со времен Карреры, питерцы ранее трижды забивали красно-белым пять голов, но вчера превзошли сами себя.

В двух последних матчах «Спартак» пропустил 11 голов, но Витория подавать в отставку не собирается, клуб тоже исключил увольнение португальца. Даже Семак поддержал соперника после тяжелого поражения.

Артем Дзюба вышел на замену и забил дежурный гол с пенальти, догнав Олега Веретенникова в списке лучших бомбардиров российского чемпионата. Азмун сделал дубль и прервал безголевую серию, длившуюся с августа. «Зенит» одержал семь побед подряд дома над московскими клубами – впереди «Динамо».

Мало досталось «Спартаку», так еще и болельщики команды пострадали от сотрудников полиции на стадионе. Говорят об избиении дубинками и шокерами, клуб пообещал во всем разобраться.

Остальные результаты дня – здесь.

2. Убивали вчера не только «Спартак». На «Олд Траффорд» приехал «Ливерпуль» и отгрузил пять голов «Манчестер Юнайтед». Это самое крупное домашнее поражение «МЮ» от мерсисайдцев, с защитой у манкунианцев серьезные проблемы. Хет-трик на счету Салаха, со времен зубастика Роналдо такое на стадионе «Юнайтед» никому не удавалось. Египтянин забил в 10-й игре подряд, всего у него уже 15 голов в 12 матчах сезона.

Криштиану опять остался без очков результативности и запомнился только желтой карточкой за неспортивное поведение. Еще хуже проявил себя Погба – вышел на замену, привез гол и удалился. Рейтинг ниже 2 баллов из 10 на BBC никого удивлять не должен. На Сульшера и Фергюсона было больно смотреть, норвежец признал, что это дно, но пока, похоже, остается.

Все результаты тура АПЛ вы найдете по ссылке.

3. Класико на этом фоне немного ушло в тень, хотя там тоже было весело даже без Месси и Рамоса.»Реал» в четвертый раз подряд обыграл «Барсу» (такой серии не было с 1960-х) и второй сезон подряд увозит три очка с «Камп Ноу», оторвавшись в таблице уже на пять баллов. Куман уверяет, что все наладится, однако болельщики, видимо, не верят – посмотрите, как они встречали тренера после матча.

На руку «Реалу» и потеря очков «Атлетико», который в концовке ушел с 0:2 в матче с «Сосьедадом» благодаря дублю Суареса. Остальные результаты дня в Ла Лиге – здесь.

4. Российская фигуристка Александра Трусова победила на Гран-при США, ее соотечественница Дарья Усачева заняла второе место. Трусова чисто исполнила произвольную программу с одним четверным (хотя она хочет больше!), Усачева ошиблась на тройном флипе.

В танцах на льду победу одержали Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США, россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли пятое место.

5. В Лиге 1 «ПСЖ» так и не смог забить в гостях «Марселю» – 0:0. Местные фанаты планировали организовать парижанам теплый прием, больше других доставалось Неймару. Месси не затащил и уже четыре матча Лиги 1 подряд не забивает и не ассистирует.

6. «Ювентус» спасся в матче с «Интером» в концовке благодаря точному ударю Дибалы с пенальти. Победная серия туринцев прервалась, также команда впервые за долгое время пропустила. «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» и впервые в сезоне потерял очки. Все результаты дня – здесь.

7. Россиянка Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ по спортивной гимнастике. Вновь не обошлось без спорных судейских решений, тренер прямо заявила, что победу у Ангелины отняли именно судьи.

8. Ферстаппен выиграл Гран-при США «Формулы-1» и лидирует в личном зачете, опережая Хэмилтона.

9. Аслан Карацев победил Марина Чилича в финале «ВТБ Кубка Кремля» и выиграл второй титул в сезоне и карьере. Следующая цель – попасть на итоговый турнир ATP.

10. Валиева, Косторная и Туктамышева должны получить визы в Канаду 25-26 октября. Времени на обязательный карантин до Гран-при у них не остается.

11. В КХЛ «Салават» отыгрался с 1:3 и победил «Локомотив» по буллитам, это четвертая победа уфимцев подряд. «Динамо» проиграло «Витязю», все результаты ищите здесь.

12. Черевченко покидает пост главного тренера «Химок». Клуб рассматривает звездную пятерку специалистов в качестве замены.

Цитаты дня

Деян Ловрен: «Удивительно дважды сыграть в матче, в котором твоя команда забивает «Спартаку» 7 голов»

Джикия про 1:7 от «Зенита»: «Будет серьезный разговор в ближайшее время. Результат неприемлем»

Хавьер Дзанетти: «Месси должен взять «Золотой мяч». Его показатели впечатляют, еще он выиграл Кубок Америки»

Хабиб о победе Федора Емельяненко: «Я очень переживал. Переживал от всей души»

Патрис Эвра: «С меня хватит этой токсичной маскулинности. Слезы – это не проявление слабости»