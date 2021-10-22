Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине будут дисквалифицировать спортсменов за нарушение антиковидных мер

Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине заявили, что будут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций за нарушение мер по борьбе с .

Об этом сообщил вице-мэр , замглавы оргкомитета Игр-2022 Чжан Цзяньдун.

«Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом.

Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемиологических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника Игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьезным последствиям», – сказал Цзяньдун.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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