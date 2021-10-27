Овечкин забил 738-й гол в НХЛ. До Халла – 3 шайбы

Капитан отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата против (2:3 ОТ).

36-летний россиянин отличился при игре в большинстве в первом периоде.

Всего в этом матче он провел на льду 24 минуты и 10 секунд (5:51 – в большинстве) и нанес пять бросков по воротам.

Этот гол стал для Овечкина 738-м в регулярках. Он идет 5-м среди лучших снайперов в истории лиги. 4-ю позицию в списке занимает Бретт Халл (741 шайба).

Рекордсмен – Уэйн Гретцки (894). В топ-3 также входят Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

Всего в текущем сезоне Овечкин набрал 13 (8+5) баллов при полезности «+6» в 7 играх. Его статистику можно посмотреть здесь.