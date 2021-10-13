Маттеус о «Золотом мяче»: «Фаворита нет. Месси взял Кубок Америки, но ничего не достиг с «Барсой». Левандовскому не хватает международного трофея»

Бывший футболист сборной Германии, «Баварии» и «Интера» Лотар Маттеус поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«То, что суперзвезда Клоппа Салах демонстрирует уже несколько месяцев, – это, конечно, настоящий мировой уровень. Вполне возможно, что это серьезно поможет ему в голосовании. Но мы не можем сказать так про весь год. Весной и у него, и у в целом были серьезные проблемы.

Жоржиньо из убедительно выглядел весь сезон и сыграл ключевую роль в победе команды в , а также на выигранном Италией чемпионате Европы. Он производит не такое впечатление, как Левандовски, за которого лично я болею сильнее всего. Но в этот раз Роберту не хватает трофея на международном уровне.

Месси выиграл с , но не достиг ничего большого с «Барселоной». В этом году фаворитов нет», – написал Маттеус в колонке для Sky Sport Deutschland.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.