Яркая победа «Спартака», поражение «Локомотива», Назаров возглавил «Сочи», Куман близок к увольнению из «Барсы», пенальти на Дзюбе признан ошибочным и другие новости утра

1. «Спартак» в огненном матче Лиги Европы обыграл «Наполи» – 3:2! Ни ошибка Максименко на 1-й минуте, ни удаление Кофрие на 82-й минуте не помешали москвичам победить. Конечно, красная карточка защитника итальянцев Руя в первом тайме тоже помогла.

Красно-белые впервые при тренере Витории выиграли 2 матча подряд, к тому же победили в гостях в основной сетке еврокубков впервые с февраля 2018-го. Теперь «Спартак» занимает 2-е место в группе после 2 туров, «Легия» внезапно лидирует, «Наполи» – 3-й, а «Лестер» на последнем месте.

«Локомотив» не смог выступить так же успешно, как «Спартак»: железнодорожники проиграли «Лацио» (0:2). Московский клуб не выигрывает в еврокубках уже 13 матчей подряд – 4 ничьих и 9 поражений. Да еще и 10-матчевая серия без поражений прервалась. Теперь команда Марко Николича идет последней в группе после 2 туров. «Галатасарай» лидирует, «Лацио» – 2-й, «Марсель» – 3-й.

Победа «Спартака» помогла России подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, отрыв от Украины увеличился.

В других матчах Лиги Европы «Селтик» крупно проиграл «Байеру», «Лион» разгромил «Брондбю», «Реал Сосьедад» и «Монако» сыграли вничью. Остальные результаты – здесь.

2. Похоже, скоро в «Барселоне» будет новый тренер – пишут, что решение об увольнении Роналда Кумана уже принято. Вопрос лишь в сроках – вероятно, до матча с «Атлетико» специалист все же доработает. На его место могут пригласить Марсело Гальярдо из «Ривер Плейта», Андреа Пирло, Хави или Роберто Мартинеса. Пишут даже о Ральфе Рангнике, занимающем должность руководителя отдела спорта и развития в «Локомотиве».

3. Андрей Назаров вернулся в КХЛ – тренер возглавил «Сочи» после трех лет без работы. Специалист уже пообещал болельщикам яркий, красочный и агрессивный хоккей, а гендиректор клуба Воропаев уверен, что Назаров «пробудит у игроков мотивацию к творчеству и победам».

4. ЭСК РФС признал ошибочным пенальти на Артеме Дзюбе в матче «Зенита» с «Крыльями». КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбительные кричалки фанатов в адрес клуба и Леонида Федуна на 60 тысяч рублей, а также дисквалифицировал вратаря «Локомотива» Гильерме на 2 матча за удаление в игре с «Химками».

5. КХЛ. Московское «Динамо» в гостях выиграло у «Куньлуня», «Амур» победил «Торпедо».

6. «Газпром трансгаз Нижний Новгород» станет спонсором «Нижнего Новгорода» и выделит более 200 млн рублей.

7. Очередной расистский скандал в футболе: фанаты пражской «Спарты» освистывали каждое касание хавбека «Рейнджерс» Глена Камара. Вероятно, дело в давнем конфликте Камара с защитником «Славии» Ондржея Куделы. Примечательно, что на матч были допущены только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард осудил такое поведение подростков, призвав строже наказывать за расизм. Юрист игрока тоже посетовал на издевательства в адрес клиента.

8. Баскетбольная Евролига. ЦСКА начал сезон с гостевого поражения от «Милана», «Реал» был сильнее «Анадолу Эфеса» и другие результаты.

9. Выставочные матчи НХЛ. 3 очка Афанасьева принесли «Нэшвиллу» победу над «Тампой».

10. На шестом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию Софья Акатьева выиграла короткую программу у девушек, Глеб Лутфуллин победил в короткой программе среди юношей, Полина Костюкович и Алексей Брюханов заняли первое место в короткой программе среди пар.

11. Гол Месси признан лучшим во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Лучшим игроком 2-го тура ЛЧ признали вратаря «Шерифа» Атанасиадиса, отбившего 11 ударов «Реала».

12. «Формула-1» объявила о проведении Гран-при Катара в 2021 году и 10-летней сделке со страной. Правозащитники из Amnesty International уже назвали сделку способом обелить имидж Катара на фоне ситуации с правами человека в стране.

13. В женской сборной России по биатлону изменились принципы отбора: Миронова и Нигматуллина попадут на Кубок мира, три спортсменки – по решению тренеров, еще одна – по контрольным тренировкам. В мужской сборной критерии менять не стали.

14. Лига конференций. «Рома» разгромила «Зарю», «Тоттенхэм» забил 5 голов «Муре», «Базель» обыграл «Кайрат» и другие результаты.

15. Бензема, Мбаппе, Гризманн, Погба и Марсьяль вызваны в сборную Франции на матчи решающей стадии Лиги наций УЕФА, Педри, Ойарсабаль и 17-летний Гави – в сборную Испании. Санчо, Грилиш, Кейн, Лингард и Томори попали в состав сборной Англии на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

16. Ислам Махачев 30 октября подерется с Дэном Хукером на UFC 267.

17. Чемпионат мира по мини-футболу. 1/2 финала. Португалия обыграла Казахстан в серии пенальти и сыграет с Аргентиной в матче за титул.

18. Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО. Он сдал положительную пробу перед Олимпиадой-2020.

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