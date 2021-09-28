«Спартак» оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов в адрес клуба и Федуна на 60 тысяч рублей

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Р-Спорт Футбол

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» был оштрафован за оскорбительные кричалки фанатов красно-белых в адрес руководства клуба.

«КДК оштрафовал «Спартак» за скандирование оскорбительных выражений на 60 тысяч рублей и предупредил, что КДК будет выносить более строгое наказание, если эти нарушения продолжатся», – сказал Григорьянц.

Во время матча с «Уфой» болельщики допускали нецензурные скандирования в адрес своей команды, руководства клуба и его владельца Леонида Федуна.

«Руководство – вон!» Болельщики «Спартака» пели Федуну во время матча с «Уфой»

«Сколько можно, вы #######». Фанаты «Спартака» повернулись спиной к полю в начале матча с «Уфой» и скандировали оскорбительную кричалку

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