«Наполи» забил «Спартаку» на 13-й секунде после ошибки Максименко

«Наполи» открыл счет в матче группового этапа против (1:0, первый тайм).

После ошибки вратаря , который неудачно принял мяч, гол забил полузащитник . Это произошло на 13-й секунде матча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Наполи» и «Спартаком».