«Наполи» забил «Спартаку» на 13-й секунде после ошибки Максименко

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«Наполи» открыл счет в матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (1:0, первый тайм).

После ошибки вратаря Александра Максименко, который неудачно принял мяч, гол забил полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз. Это произошло на 13-й секунде матча.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Наполи» и «Спартаком».

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