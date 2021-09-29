«Наполи» забил «Спартаку» на 13-й секунде после ошибки Максименко

«Наполи» открыл счет в матче группового этапа Лиги Европы против «Спартака» (1:0, первый тайм).
После ошибки вратаря Александра Максименко, который неудачно принял мяч, гол забил полузащитник «Наполи» Элиф Элмаз. Это произошло на 13-й секунде матча.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Наполи» и «Спартаком».
«Наполи» сотворил один из самых быстрых голов в Лиге Европы 💥— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021
Первая же атака стала успешной для хозяев. Вот это еврокубки 🔥 pic.twitter.com/9C0IWBleKF