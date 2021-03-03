Евролига. ЦСКА начнет сезон гостевой встречей с «Миланом», «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

В четверг, 30 сентября, четырьмя матчами стартует 22-й сезон в современной истории Евролиги.

В первом матче дня дебютант турнира «Монако» примет греческий «Панатинаикос».

Московский ЦСКА проведет свою игру первого тура в гостях против итальянского «Милана». Действующий чемпион Евролиги турецкий «Анадолу Эфес» на выезде встретится с мадридским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Милан Италия – 0-0, Бавария Германия – 0-0, Реал Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Монако Монако – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Маккаби Плейтика Израиль – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Альба Германия – 0-0, Панатинаикос Греция – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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