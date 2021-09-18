Софья Акатьева выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Гданьске, Елизавета Куликова – 4-я

Сегодня стартовал шестой этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в польском Гданьске.

Короткую программу выиграла россиянка , которая исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. Еще одна россиянка Елизавета Куликова идет 4-й.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Девушки

1. Софья Акатьева (Россия) – 71,91

2. Син Чиа (Южная Корея) – 67,28

3. Клэр Сео (США) – 62,19

4. (Россия) – 60,10

5. Миа Калин (США) – 58,83

6. Хан Хи Су (Южная Корея) – 58,05

7. Ноэль Стреули (Польша) – 49,25

8. Милана Ромашова (Беларусь) – 48,68

Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – снялась с соревнований.

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. Там выступят Акатьева, Куликова, Рухин и Лутфуллин

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