Софья Акатьева выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Гданьске, Елизавета Куликова – 4-я

Сегодня стартовал шестой этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в польском Гданьске.
Короткую программу выиграла россиянка Софья Акатьева, которая исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп. Еще одна россиянка Елизавета Куликова идет 4-й.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Девушки
1. Софья Акатьева (Россия) – 71,91
2. Син Чиа (Южная Корея) – 67,28
3. Клэр Сео (США) – 62,19
4. Елизавета Куликова (Россия) – 60,10
5. Миа Калин (США) – 58,83
6. Хан Хи Су (Южная Корея) – 58,05
7. Ноэль Стреули (Польша) – 49,25
8. Милана Ромашова (Беларусь) – 48,68
Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – снялась с соревнований.
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. Там выступят Акатьева, Куликова, Рухин и Лутфуллин
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