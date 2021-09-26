ЭСК признал ошибочным пенальти на Дзюбе в матче «Зенита» с «Крыльями»

ЭСК вынес решение по спорному эпизоду матча 9-го тура между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).

На 78-й минуте главный судья зафиксировал фол на форварде в штрафной самарской команды.

Как пишет «Чемпионат», ЭСК признал решение Мешкова в этом эпизоде ошибочным. По мнению экспертов, назначать 11-метровый в данном случае не стоило.

Спорный гол «Крыльев»: судья мог отменять сразу по двум причинам. Но потом включился Дзюба – и «Зенит» победил