ЭСК признал ошибочным пенальти на Дзюбе в матче «Зенита» с «Крыльями»

Теги Зенит Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС судьи Виталий Мешков Чемпионат.com ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС вынес решение по спорному эпизоду матча 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).

На 78-й минуте главный судья Виталий Мешков зафиксировал фол на форварде Артеме Дзюбе в штрафной самарской команды.

Как пишет «Чемпионат», ЭСК признал решение Мешкова в этом эпизоде ошибочным. По мнению экспертов, назначать 11-метровый в данном случае не стоило.

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