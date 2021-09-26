ЭСК признал ошибочным пенальти на Дзюбе в матче «Зенита» с «Крыльями»

ЭСК РФС вынес решение по спорному эпизоду матча 9-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:1).
На 78-й минуте главный судья Виталий Мешков зафиксировал фол на форварде Артеме Дзюбе в штрафной самарской команды.
Как пишет «Чемпионат», ЭСК признал решение Мешкова в этом эпизоде ошибочным. По мнению экспертов, назначать 11-метровый в данном случае не стоило.
Спорный гол «Крыльев»: судья мог отменять сразу по двум причинам. Но потом включился Дзюба – и «Зенит» победил
Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно 💪 pic.twitter.com/uIH1HacMsM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021