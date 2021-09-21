Романцев о Дзюбе: «Карпин не злопамятный, но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал»

Теги Зенит Артем Дзюба Сборная России по футболу Олег Романцев Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы пропустить октябрьские матчи национальной команды. 

«Меня в этой истории больше всего удивило то, что, оказывается, теперь футболисты сами определяют свою готовность выступать за сборную. Еще больше удивляет то, что от вызова отказался Дзюба, который всегда рвался играть в ней.

Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера.

И в этом процессе подобные моменты не помогают делу. Но это только мое мнение», – отметил Романцев.

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами

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