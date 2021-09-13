Генпродюсер «Матч ТВ» о рэпе «даже Дзюба не подрочит»: «Криминала не вижу. Извиняться нужно тем, у кого нет чувства юмора»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высказался о песне, прозвучавшей на презентации нового сезона канала.

В рэп-композиции использовались строки о форварде : «Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет, их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит».

– Многие обсуждали шутку про Дзюбу, Тина Канделаки выступила и сказала, что это была отсылка к Бродскому, но все равно – не слишком жестко? Особенно учитывая, что скандал для того же Дзюбы был довольно болезненным.

– Если извиняться за такие шутки, то тогда это нужно делать не только нам, но и Ивану Урганту, половине ТНТ, командам КВН и далее по списку. Извиняться нужно тем людям, у которых нет чувства юмора, которые пытаются хайпануть на этой истории и какой-то ненависти к каналу.

– Я не про извинения говорю. Интересно ваше мнение уже постфактум, с учетом реакции на ту шутку.

– Честно, я никакого криминала в этой шутке не вижу – эта тема обшучивалась уже не раз и не нами, – сказал Тащин.

«Каждый канал так хочет, их контент не интересен, даже Дзюба не подрочит». Да, это презентация «Матч ТВ» для рекламодателей