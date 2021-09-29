Вратарь «Шерифа» Атанасиадис – лучший игрок 2-го тура ЛЧ. Он отбил 11 ударов «Реала»

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Вратарь «Шерифа» Георгиос Атанасиадис признан лучшим игроком 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Греческий вратарь отразил отразил 11 ударов в матче с «Реалом» (2:1) и помог своей команде одержать сенсационную победу на «Сантьяго Бернабеу».

На звание лучшего игрока второго тура также претендовали Лерой Сане («Бавария»), Дарвин Нуньес («Бенфика») и Милан Шкриньяр («Интер»).

Кто победил «Реал»: грек, которого зачехлил Каррера, бразилец из третьей лиги (он здесь главный старожил), люксембуржец из «Тамбова»

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