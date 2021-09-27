Тренер «Крыльев» о пенальти на Дзюбе: «Лишились очка из-за этой ошибки. Понимаем, что из-за судей недоберем очков»

Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на новость о том, что ЭСК РФС признал ошибочным пенальти, назначенный после падения форварда «Зенита» в штрафной самарцев в матче 9-го тура (1:2).

– Неожиданно. Я думал, что это пенальти (смеется). Если говорить без шуток, то градус борьбы, который давали судьи, был достаточно высоким. Это повлияло на игру, помогало Дзюбе продавливать наших футболистов. Один мяч в наши ворота был забит после борьбы – по правилам. Но в случае с пенальти такое маленькое касание…

Я сначала не обратил внимания, но потом посмотрел повтор: за такие нарушения не ставят 11-метровый. Мы обратились в РФС. Но мы не ожидали, что что-то изменится в отношении нас. Мы просто хотели обратить внимание на ошибку.

– Но из-за нее вы лишились одного очка минимум.

– Да, мы лишились очка из-за этой ошибки. Но могли и сами забивать в конце матча. Мы понимаем, что по судейским решениям мы, скорее, недоберем очков, чем у нас будут лишние. Но мы будем продолжать играть.

– Почему недоберете?

– Мы маленький клуб. Я не говорю, что так происходит именно против . Против всех маленьких клубов. И не только у нас: в Испании, Германии, Англии. Везде. Об этом говорит статистика. Почему так – не знаю, – сказал Осинькин.

Спорный гол «Крыльев»: судья мог отменять сразу по двум причинам. Но потом включился Дзюба – и «Зенит» победил