Тарьей Бо о спринте на ЧМ-2020: «Золото выиграл мошенник Логинов, а я остался четвертым. Когда он финишировал победителем, у меня в глазах потемнело»

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо в автобиографической книге «Братская сила» рассказали о своем отношении к россиянину Александру Логинову.

На чемпионате мира-2020 в Антхольце Логинов, у которого ранее была дисквалификация за допинг, выиграл золото в спринте, Тарьей Бо финишировал четвертым. Тогда Бо заявил, что Логинов не достоин победы на ЧМ.

«Я провел гонку всей моей жизни. Я закрыл все мишени, бешено быстро мчался к финишу и боролся за золото. На финише я опередил Йоханнеса на одну секунду, а победы над Йоханнесом обычно достаточно для выигрыша: последние два года он был лучшим в мире. Но результат на табло показал, что я отстал от сильных французов – и .

Я мог бы смириться с бронзой – после такой сильной гонки это была почти победа. Но затем появился спортсмен, который не заслужил быть здесь. Этот мошенник, , выиграл золото. А я остался с четвертым местом, еще одним четвертым местом. Когда Логинов финишировал победителем, у меня в глазах потемнело», – написал Тарьей в книге.

«Когда я потерял ту медаль, почувствовал, что должен высказать свои самые сокровенные мысли об этом. Для меня всегда было важно быть честным и говорить то, что я действительно имею в виду. Я чувствовал огромную поддержку», – отметил Бо в комментарии Dagbladet.

– Нас, спортсменов, очень волнует то, чтобы все соревновались на равных, и мы воспринимаем случаи сознательного употребления допинга не просто как юридический факт. Мы выступаем за чистый спорт. Тяжело, когда тебя побеждает тот, кто нарушал правила, – сказал Тарьей Бо на презентации книги.

– Вы разговаривали с Логиновым по этому поводу?

– Нет, он никогда не приглашал к разговору. Мы предлагали ему это сделать и надеялись, что он поговорит с журналистами, чтобы все в мире услышали, о чем он думает. Но он хранит молчание, и тогда появляются спекуляции с нашей стороны. И мы считаем немного стыдным то, что он ничего не говорит, – сказал .

Тарьей Бо о победе Логинова на ЧМ-2020: «Он не достоин быть здесь, потому что был дисквалифицирован за допинг. Это нечестно»

Тарьей Бо о победе Логинова на ЧМ-2020: «Я остался с унылым четвертым местом. Проигрыш мошеннику сделал неудачу еще тяжелее»