Назаров возглавил «Сочи». Экс-тренер СКА был без клуба с 2018 года

Теги фото Андрей Назаров КХЛ Сочи Хоккей

«Сочи» объявил о назначении Андрея Назарова главным тренером.

Последним клубом Назарова был «Нефтехимик». Он возглавлял команду с 2016 по 2018 год.

Ранее он также был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Донбасса», «Северстали», «Барыса» и СКА.

На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в таблице Запада с 8 очками после 13 игр. Ранее клуб покинул главный тренер Евгений Ставровский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные