Назаров возглавил «Сочи». Экс-тренер СКА был без клуба с 2018 года

«Сочи» объявил о назначении главным тренером.

Последним клубом Назарова был «Нефтехимик». Он возглавлял команду с 2016 по 2018 год.

Ранее он также был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Донбасса», «Северстали», «Барыса» и СКА.

На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в таблице Запада с 8 очками после 13 игр. Ранее клуб покинул главный тренер Евгений Ставровский.