Назаров возглавил «Сочи». Экс-тренер СКА был без клуба с 2018 года

«Сочи» объявил о назначении Андрея Назарова главным тренером.
Последним клубом Назарова был «Нефтехимик». Он возглавлял команду с 2016 по 2018 год.
Ранее он также был главным тренером «Трактора», «Витязя», «Донбасса», «Северстали», «Барыса» и СКА.
На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в таблице Запада с 8 очками после 13 игр. Ранее клуб покинул главный тренер Евгений Ставровский.
⚡️Новым главным тренером «Сочи» стал Андрей Назаров. Сегодня на собрании во дворце спорта «Большой» 47-летний специалист был представлен команде.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) September 30, 2021
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