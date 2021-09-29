«Газпром трансгаз Нижний Новгород» станет спонсором «Нижнего Новгорода» и выделит более 200 млн рублей

Новым спонсором «Нижнего Новгорода» станет ОАО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По данным журналиста Ивана Карпова, стороны заключили договор о сотрудничестве. Официально об этом объявят в ближайшее время.

Ожидается, что объем финансирования футбольного клуба составит более 200 миллионов рублей.

В августе стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода».

Команда, которую тренирует , в этом сезоне дебютировала в . После девяти туров «Нижний» идет на 10-м месте в таблице, набрав 11 очков.

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» входит в состав группы «Газпром» в качестве 100-процентного дочернего общества.