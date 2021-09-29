«Наполи» – «Спартак». 1:1 – Промес сравнял счет, Мариу Руй удален на 30-й. Онлайн-трансляция

Теги Спартак Наполи Sports.ru Лига Европы Футбол

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играет с «Наполи».

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Наполи Италия – Спартак Россия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
30 сентября, 19.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Элмаз, 1:1 – 55 Промес.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмаз, Инсинье (Малькюи, 41), Политано, Петанья (Осимхен, 46).
СпартакМаксименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов, Бакаев, Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45).
Предупреждения:
Понсе (44), Литвинов (45), Соболев (45), Ди Лоренцо (45), Кофрие (65), Кулибали (65).
Удаление:
Мариу Руй (30).

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