«Наполи» – «Спартак». 1:1 – Промес сравнял счет, Мариу Руй удален на 30-й. Онлайн-трансляция

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» играет с «Наполи».
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.45, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмаз, Инсинье (Малькюи, 41), Политано, Петанья (Осимхен, 46).
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Спартак –
Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Литвинов, Бакаев, Умяров, Промес, Понсе (Соболев, 45).
- Предупреждения:
- Понсе (44), Литвинов (45), Соболев (45), Ди Лоренцо (45), Кофрие (65), Кулибали (65).
- Удаление:
- Мариу Руй (30).