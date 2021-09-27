«Ф-1» объявила о проведении Гран-при Катара в 2021 году и 10-летней сделке со страной

Первый в истории состоится 21 ноября.

подтвердила, что гонка в Лосаиле займет свободный слот в календаре сезона-2021. С 2004 года автодром принимает гонки MotoGP.

Кроме этого, Катар заключил десятилетнюю сделку с чемпионатом. Контракт рассчитан с 2023 года. В следующем сезоне этап не состоится из-за проведения чемпионата мира по футболу. Пока неизвестно, пройдет ли Гран-при Катара-2023 на трассе «Лосаил» или на новом автодроме – переговоры между сторонами продолжатся.

Расписание заключительной части сезона-2021 «Формулы-1»

Гран-при Турции – 10 октября

Гран-при США – 24 октября

Гран-при Мехико (Мексика) – 7 ноября

Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) – 14 ноября

Гран-при Катара – 21 ноября

Гран-при Саудовской Аравии – 5 декабря

Гран-при Абу-Даби – 12 декабря

«Ф-1» едет в страну, где убивают журналистов, практикуют пытки и публичные казни. Все из-за $660 млн

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