Фанаты пражской «Спарты» освистывают каждое касание хавбека «Рейнджерс» Камара. У него был конфликт с Куделой из «Славии»

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Болельщики пражской «Спарты» освистывают игроков «Рейнджерс» (1:0, второй тайм) во время матча группового этапа Лиги Европы.

Как пишет журналист The Athletic Джордан Кемпбелл, фанаты гудением встречают каждое касание полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара. На 74-й минуте игры хавбек получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Напомним, что в прошлом сезоне финн стал участником расистского скандала с участием защитника пражской «Славии» Ондржея Куделы, по итогам которого чеха наказали 10-матчевой дисквалификацией, из-за которой он пропустил Евро-2020.

Отмечается, что болельщики свистят, когда темнокожие игроки «Рейнджерс» получают мяч.

На стадионе «Спарты» частично ограничена посещаемость. Из-за расистских оскорблений в адрес полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени на матч допущены только 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

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