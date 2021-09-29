«Локомотив» уступил «Лацио» – 0:2. Железнодорожники не забивают 3 матча подряд

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Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях проиграл «Лацио» (0:2).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Лацио Италия – Локомотив Россия 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
30 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Башич, 2:0 – 38 Габаррон.
ЛациоСтракоша, Ачерби, Габаррон, Хюсай, Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Моро, 74), Иммобиле (Мурики, 41), Фелипе Андерсон.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Пабло, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Анджорин (Петров, 82), Смолов, Жемалетдинов (Лисакович, 82).
Предупреждения:
Катальди (45), Бека-Бека (47), Ладзари (67), Рыбчинский (90).

Команда Марко Николича не может забить 3 игры подряд.

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